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القبض على"القاضي الشرعي" لداعش في مخيم الهول بسوريا

منشور 31 آذار / مارس 2021 - 05:00
اعتقال "القاضي الشرعي" لداعش في مخيم الهول بسوريا

"أبو محمد الجميلي" من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وكان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن ينضم لداعش، كأمير شرعي ومفت.

أعلنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" أنها القت القبض على "القاضي الشرعي" لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية فيه.

وقالت "الأسايش" إنها ألقت القبض على "أبو محمد الجميلي" الاربعاء، وأشارت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن ينضم لداعش، كأمير شرعي ومفت.

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وأضافت أنه "استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وكانت "الأسايش" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم الذي يقع على بعد 45 كيلومترا شق مدينة الحسكة شمال سوريا.

يذكر أن وكالة "سانا" السورية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية نقلت 40 إرهابيا من "داعش" من سجن الهول إلى قاعدتها في ريف الحسكة شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن بين هؤلاء اثنين من قياديي "داعش" أعلنت الأسايش القبض عليهم بعد بدء حملتها الأمنية في المخيم.

كلمات دالة:مخيم الهولتنظيم الدولة الاسلامية- داعشقوات سوريا الديمقراطيةقوات الاساييش

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