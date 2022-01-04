القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة

القي القبض الثلاثاء، على الإعلامي والنائب المصري السابق توفيق عكاشة في مطار القاهرة أثناء كان يهم بالسفر الى الإمارات.

وقالت وسائل اعلام محلية ان القبض على توفيق عكاشة جاء بسبب انه كان مدرجا على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

واوضحت المصادر ان المنع مرده الى أحكام نهائية بالحبس في قضايا بينها السب والقذف، الى جانب قضية نفقة كانت رفعتها مطلقته المذيعة رضا الكرداوي لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه تم منع سفر توفيق عكاشة، إثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي، بناء على طلب إحدى الجهات، التي أدرجته على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين تعديل وضعه القانوني .

توفيق عكاشة وزوجته المذيعة رضا الكرداوي

وأشارت المصادر، إلى أن توفيق عكاشة تفّهم الوضع القانوني الذي منعه من استكمال إجراءات سفره، الذي تم إلغائه وخروجه من المطار.

توفيق عكاشة يطلب الصفح

وفي الاثناء، قالت رضا الكرداوي طليقة عكاشة لموقع "القاهرة 24" إنه هاتفها عقب القبض عليه وترحيله إلى النيابة العامة وطلب منها الصفح والسماح عنه نظرا لكم القضايا الكبيرة المتهم فيها.

وأضافت أنها حصلت على مجموع أحكام صادرة ضده في قضايا نفقة وسب وقذف، مؤكدة: "دوخت سنين عشان حقي وحق ابنه وروحت لجميع الناس ومحدش عبرني وفي الآخر لجأت لربنا ورفعت الملف لرب السماوات".

وأشارت الكرداوي إلى أن مجمدات النفقات المستحقة عليه بلغت 900 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة قدرها 120 ألف جنيه، وادعى عدم مقدرته على السداد في حين أنه "يربي 8 كلاب وجايب لهم مدرب خاص ومستخسر في ابنه نفقة مصاريفه"، حسب قولها.

وتابعت الكرداوي: "فوضت أمري لله وربنا رجع لي حقي بعد ما روحت وناشدت كل الناس وكلمني من ساعتين وقالي الحقيني وأنا هروح المحكمة أديهم باقي الأحكام اللي صدرت ضده من محكمة الأسرة لأنها منزلتش على الجهاز".

وفي وقت سابق خضع توفيق عكاشة لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد وعكة صحية أصيب بها خلال الأيام الماضية، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين.

وقد خضع لفحوصات وتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، والتي حدد على إثرها موعد العملية الجراحية بعد يومين من الفحوصات.​