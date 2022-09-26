القبض على القنصل الياباني لدى روسيا بتهمة التجسس

قالت وكالات انباء روسية الاثنين، ان جهاز الأمن الفدرالي في البلاد القى القبض على قنصل اليابان موتوكي تاتسونوري بتهمة التجسس.

واوردت الوكالات بيانا لمصدر أمني اكد فيه "القبض على الدبلوماسي الياباني متلبسا أثناء تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية" في مدينة فلاديفوستوك ضمن اقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى الروسي.

واوضح المصدر ان المعلومات تتعلق بـ"الوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا، والتعاون بين روسيا وإحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي".

وقال موقع تلفزيون "روسيا اليوم" أنه "تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه، لممارسته أنشطة لا تتوافق مع صفته الدبلوماسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".