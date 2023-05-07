القبض على المحامية الكويتية اريج حمادة لانتقادها "وثيقة القيم"

قالت المحامية والناشطة الكويتية البارزة اريج حمادة في تغريدة الاحد، انه تم القبض عليها وايداعها الحجز بسبب انتقادها "وثيقة القيم" الجدلية.

وكتبت أريج حمادة في التغريدة "تم القبض علي ووضعي في النظارة بسبب توجيهي تهمة انتقاد وثيقة القيم".

ولم يتضح اين تم القبض علي المحامية، وضمن اي ظروف.

تم القبض علي ووضعي في النظارة بسبب توجيهي تهمة انتقاد وثيقة القيمة — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) May 7, 2023

و"وثيقة القيم" هي عبارة عن محموعة مبادئ اخلاقية واجتماعية اطلقها رجال دين وشخصيات كويتية على مواقع التواصل قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2022.

ودعا معدو الوثيقة المرشحين لتلك الانتخابات على التوقيع على الوثيقة التي اثارت جدلاً واسعاً وانتقادات بسببها انها تقوم على "خلط الدين بالسياسة" و"مصادرة الحريات".

#الحريه_اريج_حماده

تم القبض على الاستاذه اريج ووضعوها في النظاره.. نطالب وزارة الداخليه وحكومة احمد النواف الافراج فورًا…

للمحاميه اريج عبدالرحمن حمادة بسبب الوثيقه القيمة ، الانتقاد حق كفله الدستور ، وهي امرأه بنت الكويت ، من متى بناتنا يدخلون النظاره بسبب تغريده https://t.co/OdXUpw1dm3 — احمد منصور العنزي (@Cartier_pen) May 7, 2023

وتنص الوثيقة المؤلفة من 12 بندا على التزام المرشحين الموقعين في حال فوزهم بالعمل من اجل تطبيق قانوني منع الاختلاط واللباس المحتشم ورفض المهرجانات والمسابح والنوادي المختلطة، وايضا تعديل قانون التشبه بالجنس الاخر وتشديد قانون تجريم الوشوم.

ما أصدق إن ديرتنا صارت هكذا!!

تنتقد كم جملة كتبها مجموعة وأسموها وثيقة يُلقى القبض عليك؟!! #الكويت_الى_أين #اطلقوا_سراح_الأستاذة_أريج_حمادة — Dr Smart (@Smart6Dr) May 7, 2023

وقال عبد الرحمن النصار، أحد القائمين على الوثيقة حين اطلاقها انها حظيت بتاييد مئات الديوانيات في الكويت.

ومن ناحيته، اكد رجل الدين البارز عثمان الخميس إنه اطلع على الوثيقة ولم يجد ما يخالف الشرع ولا قوانين البلاد.