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القبض على المحامية الكويتية اريج حمادة لانتقادها "وثيقة القيم"

تاريخ النشر: 07 أيّار / مايو 2023 - 02:31
اريج حمادة

قالت المحامية والناشطة الكويتية البارزة اريج حمادة في تغريدة الاحد، انه تم القبض عليها وايداعها الحجز بسبب انتقادها "وثيقة القيم" الجدلية.

وكتبت أريج حمادة في التغريدة "تم القبض علي ووضعي في النظارة بسبب توجيهي تهمة انتقاد وثيقة القيم".

ولم يتضح اين تم القبض علي المحامية، وضمن اي ظروف.

و"وثيقة القيم" هي عبارة عن محموعة مبادئ اخلاقية واجتماعية اطلقها رجال دين وشخصيات كويتية على مواقع التواصل قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2022.

ودعا معدو الوثيقة المرشحين لتلك الانتخابات على التوقيع على الوثيقة التي اثارت جدلاً واسعاً وانتقادات بسببها انها تقوم على "خلط الدين بالسياسة" و"مصادرة الحريات".

وتنص الوثيقة المؤلفة من 12 بندا على التزام المرشحين الموقعين في حال فوزهم بالعمل من اجل تطبيق قانوني منع الاختلاط واللباس المحتشم ورفض المهرجانات والمسابح والنوادي المختلطة، وايضا تعديل قانون التشبه بالجنس الاخر وتشديد قانون تجريم الوشوم.

وقال عبد الرحمن النصار، أحد القائمين على الوثيقة حين اطلاقها انها حظيت بتاييد مئات الديوانيات في الكويت.

ومن ناحيته، اكد رجل الدين البارز عثمان الخميس إنه اطلع على الوثيقة ولم يجد ما يخالف الشرع ولا قوانين البلاد.

كلمات دالة:اريج حمادةوثيقة القيمالقبض على اريج حمادةالكويتعثمان الخميس

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