القبض على رئيس "حزب قلب تونس" نبيل القروي في الجزائر

القت السلطات الجزائرية القبض على المرشح الرئاسي السابق ورئيس "حزب قلب تونس" نبيل القروي، والملاحق في بلده بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، بحسب ما اكدته مصادر امنية ووسائل اعلام الاحد.

وقالت قناة “الشروق” الجزائرية أن السلطات أوقفت القروي السبت، في ولاية “تبسة” الواقعة على الحدود مع تونس، حيث كان يقيم في منزل أحد المواطنين الجزائريين".

واضافت القناة ان القروي سيمثل أمام القضاء الجزائري يوم الاثنين، تمهيدا لترحيله إلى بلاده.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر امنية جزائرية قولها أن السلطات التونسية كانت أخطرت الأجهزة الأمنية الجزائرية بدخول رئيس حزب " قلب تونس" إلى الجزائر في محاولة للهرب من قضايا الفساد المتورط بها في بلاده.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة القروي للموقع بأن رئيس حزب قلب تونس سافر إلى فرنسا يوم 22 يوليو/تموز الماضي، قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات تعليق البرلمان.

وبينت بأن القروي يدير شركات في فرنسا ووجوده خارج البلاد لأسباب مهنية

والقروي هو رجل أعمال تونسي وصاحب قناة نسمة ، ترشح لرئاسية 2019، حيث بلغ الدور الثاني قبل أن ينهزم أمام الرئيس الحالي قيس سعيد

ويواجه القروي اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة منذ سنة 2016، كان يترأس كتلة برلمانية ب30نائبا في البرلمان المجمد.

وكانت مصادر من حزب قلب تونس تحدثت في وقت سابق عن مغادرة القروي وعدد كبير من نواب حزبه البلاد عقب الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.