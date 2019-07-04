القبض على زوجة وزير كويتي في قضية «مخلة بالشرف»

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على زوجة وزير ونائب سابق بمجلس الأمة الكويتي، لاتهامها في قضية «مخلة بالشرف» وهي النصب والاحتيال.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، إن قوات من الأمن ألقت القبض على مواطنة تبلغ 45 عاماً في ضاحية عبدالله السالم، صادر بحقها حكم حبس لمدة 4 سنوات في قضية نصب واحتيال وشيكات من دون رصيد، وهي قضايا «مخلة بالشرف».

وقال مصدر أمني لصحيفة القبس الكويتية، إن المواطنة، وهي زوجة وزير ونائب سابق في مجلس الأمة، فوجئت برجال الأمن في ساعة متأخرة يوم الأحد الماضي، يطلبون إثباتها الشخصي، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لحكم حبس، فجرى ضبطها، وإحالتها الى جهة الاختصاص.