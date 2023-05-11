القبض على شخصين يمارسان مهنة طب الاسنان في سيارة نقل

اعتقلت كوادر وزارة الصحة الاردنية بالتعاون مع الاجهزة الامنية في مدينة الزرقاء شخصين اثنين ضبط شخصين غير أردنيين يحملان جنسية عربية، يقومان بممارسة طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة.

وقالت مصادر اردنية متطابقة ان كوادر قسم صحة الفم والأسنان في مديرية صحة محافظة الزرقاء اعتقلت الشخصين وهما يقومان باعمال غير قانونية

ونقلت وكالة الانباء الاردنية بترا عن مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح ان العملية جاءت اثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين غير أردنيين يقومان بممارسة طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة ” بكب” حيث قامت الاجهزة الامنية وكوادر الصحة بالتحري والبحث ومراقبة هذين الشخصين وضبطهما بممارسة أعمالهما غير القانونية على عدد من المواطنين .

واشار الدكتور عبد الفتاح، أن الشخصين المعتقلين لا يحملان شهادات طب وغير مؤهلين ولا يحوزان أية تراخيص تخولهما ممارسة أية أعمال تجميل للأسنان واكد انه تم التحفظ عليهما، وحجز المركبة والمعدات التي فيها