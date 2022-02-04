القبض على عصابة ألقت رمانة اودت بحياة طفل عراقي

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات حادث تفجير رمانة يدوية على طفل في منطقة النهروان شرقي بغداد، فيما ألقت القبض على الجناة.

وذكرت الوكالة، في بيان أنه "بعد الكشف والمعاينة على محل حادث وفاة أحد الاطفال في منطقة النهروان بعد عبثه برمانة يدوية كانت ملقاة بالقرب من سكنهم مما أدى الى انفجارها ووفاته بالحال، وبعد جمع المعلومات والتحري في المنطقة وكذلك مراجعة كاميرات المراقبة بغية التعرف على ملابسات الجريمة، تم تحديد صورة المتهمين اللذين قاما بنقل الرمانة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليهما واعترفا بقيامهما بوضع الرمانة اليدوية امام دار والد المجنى عليه لوجود خلاف بينهم".

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".