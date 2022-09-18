القبض على مسؤول أردني سابق بحوزته حبوب مخدرة

قالت وسائل إعلام اردنية الاحد، ان الاجهزة الامنية القت القبض على مسؤول سابق بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وقال موقع "عمون" ان الأجهزة الأمنية القت القبض على "شخصية كانت في احد مواقع المسؤولية، بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاغون)".

واضاف الموقع انه "يجري التحقيق مع الشخصية بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة"، مشيرا الى انه ما زال موقوفا لدى الاجهزة الأمنية.

ومن جانبها، قالت صحيفة ”الغد" أن "مدعي عام أمن الدولة أوقف قبل أيام مسؤولا سابقا وثلاثة أشخاص أخرين ضبط بحوزتهم 650 الف حبة كبتاغون في احدى مناطق البادية الجنوبية".

واضافت الصحيفة انه "لايزال البحث جاريا عن رجل أعمال في مدينة المفرق (شمالي المملكة)، ضبط بحوزته 100 الف حبة مخدرة".

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه “تم ضبط الأشخاص المتورطين مع رجل الأعمال، فيما لايزال الأخير فارًا من وجه العدالة”.

واشارت صحيفة "الغد" الى ان المدعي العام اسند للمتهمين في كلا القضيتين تهم الترويج والاتجار وتصدير المخدرات.

وقالت ان ادارة مكافحة المخدرات تواصل تنفيذ حملة أمنية على اوكار تهريب وترويج المخدرات في مختلف محافظات المملكة، الامر الذي أدى لارتفاع أسعارها بسبب شحها، خاصة مع توقف عمليات تهريب المخدرات الى الاردن القادمة.

ولفتت الى ان مرتبات مكافحة المخدرات ضبطت منذ بداية العام ما يقارب 38 مليونا و600 ألف حبة كبتاغون.

توقيف مأمور مستودع

على صعيد اخر، قالت الصحيفة ان "مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مأمور مستودع النخالة والشعير التابع لوزارة الصناعة والتجارة في الرويشد 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح ماركا بتهمة جناية الاختلاس".

واضافت أن الموقوف على ذمة القضية اختلس من مخزون المستودعات المذكورة ما قيمته 600 ألف دينار .