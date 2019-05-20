القبض على مسؤول ملف السبايا في داعش

اعتقلت شرطة محافظة نينوى، العراقية مسؤول "السبايا" في تنظيم داعش الإرهابي والذي عمل ايضا في القسم الاعلامي وبث العمليات الارهابية التي كان يرتكبها التنظيم

وقالت الشرطة انه وبناءا على معلومات استخبارية، تمكنت وحدة الامن من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا" في تنظيم داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح في الموصل

والاحد اعلنت الشرطة في نيونى عن اعتقال "قيادي في داعش"، وقالت قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب بجهاد الأنصاري".