القبض على مسافر اغتصب سيدة على متن الطائرة

اعتقلت الشرطة البريطانية في مطار هيثرو، مسافر يشتبه باغتصابه سيدة خلال رحلة ليلية عبر المحيط الأطلسي قادمة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

سيدة: اجبرني على ممارسة الجنس

وقال موقع بي بي سي البريطاني ان السيدة شكوى لطاقم الطائرة قبل هبوطها في مطار هيثرو تقول إن رجلا أجبرها على ممارسة الجنس على متن الطائرة، حيث كان الراكبان في درجة رجال الأعمال

وأبلغ طاقم الطائرة سلطات المطار بوجود هذا البلاغ قبل الهبوط، حيث صعد رجال الشرطة إلى الطائرة التابعة لشركة طيران "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوط الرحلة في الساعة 6:39 صباحا بتوقيت غرينتش، وقبضوا على الرجل الا انه أفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات في القضية.

وقالت الشرطة: "صاحبة الشكوى، وهي سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، يدعمها ضباط مختصون، والتحقيقات جارية ".

لقاء فتعارف فـ اغتصاب

وقالت السيدة إنها تعرضت لهذا الاعتداء من جانب رجل يبلغ من العمر 40 عاما، على متن الطائرة القادمة من نيوجيرسي إلى لندن، ونقلت صحف بريطانية عن مصدر بريطاني قوله: "يبدو أن الطرفين لم يكونا على معرفة مسبقة ببعضهما بعضا، لكن يبدو أنهما شوهدا يتحدثان مع بعضهما ويشربان قبل الرحلة وأثناءها".

وأضاف: "تعاملت الشرطة بجدية مع الأمر، وأجرى مسؤولو الطب الجنائي تحقيقا شاملا في مقصورة الطائرة التي قيل إن الواقعة حدثت فيها".