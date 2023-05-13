القبض على مطرب مهرجانات مشهور بتهمتي الجنس والمخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، على أحد مشاهير مطربي المهرجانات، بعد ضبطه متلبسا مع فتاة ليل بغرض ممارسة الرذيلة، وحيازته مواد مخدرة.

وقررت جهات التحقيق في محافظة الجيزة، مساء الخميس، حبس المطرب الشعبي "م.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وحيازة مواد مخدرة من نوع "آيس".

وتم ضبط مطرب المهرجانات، في أحد الفيلات المستأجرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، حيث كانت برفقته فتاة الليل، كما كانت بحوزته 5 غرامات من مخدر الآيس، اشتراها من تاجر مخدرات كان برفقته وقت المداهمة، حيث تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وبعد الكشف عن المطرب الشعبي، تبين للجهات المختصة، أنه اتهم سابقا في ثلاث قضايا مخدرات بالقاهرة.

من جانبها، أكدت نقابة الموسيقيين المصريين، عدم عضوية "م.أ" في النقابة، وأنه لا يمت لها بصلة، نافية ما يشاع من حصول المطرب الشعبي على عضويتها.

والمطرب الشعبي الذي تم القاء القبض عليه، يعد من اقدم مطربي المهرجانات، كما أنه أسس فرقة موسيقية خاصة به.