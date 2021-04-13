  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. القبض على 176 شخصا في 14 جهة حكومية سعودية بتهم فساد

القبض على 176 شخصا في 14 جهة حكومية سعودية بتهم فساد

منشور 13 نيسان / أبريل 2021 - 05:43
ارشيف

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" القبض على 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.

وأشار بيان للهيئة إلى أن "فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات".

وأضافت: "تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

كلمات دالة:السعوديةفسادهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...