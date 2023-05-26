القدس: علم "إسرائيل" يثير التوتر في مدرسة راهبات الوردية (فيديو)

تسبب عرض مسرحي، خلال حفل في مدرسة راهبات الوردية بمدينة القدس المحتلة، رفع فيه علم "اسرائيل"، حالة من الغضب بين الأهالي، الذين دخلوا بجدل حاد مع منظمين العرض، وانسحاب مجموعة منهم، قبل أن يتم إيقاف الحفل.

وانتقد الأهالي والناشطون الوطنيون والسياسيون في القدس إدارة المدرسة التي أشرفت على الحفل، وطالبوا بإقالة المديرة المسؤولة عن العرض المسرحي.

وبالرغم من صدور بيان اعتذار قوي من إدارة المدرسة، تبرأت فيه من أي نية سيئة وأكدت أن المقصود كان تجسيد الصراع، إلا أن الأمور تعقدت عندما حضرت شرطة الاحتلال إلى مبنى المدرسة وحاولت إخلاء الأهالي الذين كانوا يعبّرون عن غضبهم تجاه ما حدث.

"غضب عارم من أولياء أمور طلبة مدرسة راهبات الوردية في القدس المحتلة، بعد رفعها علم الاحتلال خلال حفل تخريج"



قال بتقلك افهموا الرقصة بتحكي عن صراع !



طلعت في الاخر قضيتنا قضية صراع مع "اسرائيل" !

القصة مش قصة علم وصراع!

هوية وارض مغتصبة وحق مسلوب وكيان قام على ارضك ودمك ! pic.twitter.com/LNkSEpkDjW — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) May 25, 2023

من جانبه أعرب التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، في بيان صحفي، عن رفضه الشديد لرفع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العرض، معتبرا أن رفع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزًا صارخًا للمبادئ الأخلاقية وللتربية الوطنية.

وطالب التجمع إدارة المدرسة بتنظيم يوم للعلم الفلسطيني قبل نهاية العام الدراسي الحالي، معربا عن استغرابه الشديد لهذا الحادث المؤسف الذي وقع في مؤسسة تعليمية مقدسية رائدة، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في بناء الوعي والقيم الوطنية.

