القذافي يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن مبادرة سياسية من بندين للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، في بيان إنه يقترح انسحاب جميع الأشخاص الذين يدور حولهم الجدل بمن فيهم هو من سباق الترشح لرئاسة ليبيا التي تشهد أزمة حادة تصاعدت أكثر مع تفجر احتجاجات شعبية في الأيام الأخيرة

وسبق ان أثار ترشح القذافي للانتخابات جدلا قانونيا وسياسيا من خيارين أولهما وضع جهة محايدة ترتيبات انتخابات بلا إقصاء وتشير إلى أن هذا الخيار بعيد الاحتمال حاليًا.

أما خيار المبادرة الثاني فيتمثل في أن ”هناك من يسعى لوضع شروط لإقصاء أشخاص بعينهم، والمعالجة هي انسحاب كل هؤلاء الأشخاص جماعيًا من الترشح“ حسب نص المبادرة.

وشددت المبادرة على أن ”ليبيا في حالة استثنائية حرجة ويجب أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا هو الحل الأخير لحقن الدماء“، مضيفة أن ”من يرى مصلحة البلاد فوق مصلحته فليقبل مثلنا هذه المبادرة“.

وعلق خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي بالقول إن من ينظر إلى مصلحة ليبيا عليه أن يلتفت إلى مبادرة موكله، معتبرا أن استمرار ما وصفها بالمهزلة الحالية ”سيؤدي لدمار ليبيا“ وفق قوله.

ويأتي ذلك في وقت اندلعت فيه احتجاجات في مدن ليبية عدة بعد انهيار محادثات بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كانت تهدف للتوصل إلى تفاهمات بشأن القاعدة الدستورية، وهو ما جعل المحتجون يطالبون برحيل جميع الأجسام السياسية الحالية.