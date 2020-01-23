القرود تهاجم منازل السعوديين شرق "جازان".. فيديو

هاجمت "قرود البابون" منازل بعض السعوديين ومزارعهم في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان، لتلحق أضرارا بممتلكاتهم.

ونقلت صحيفة "سبق" المحلية أمس الأربعاء عن أحد المتضررين قوله: "أصبحنا قلقين بعد أن هاجمت القرود منازلنا في فيفاء، وتسببت بتخريب حصاد مزارعنا، والشرب من مياهنا وتلويثها".

وأضاف مزارع آخر: "بدأت القرود بالزحف إلى مواقع عالية وأماكن مأهولة بالسكان، لم تكن تصلها في السابق، وهذا ما يدعو لتحرك الجهات المعنية والمسؤولة عن مكافحتها قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها".

وناشد أهالي أمانة منطقة جازان الجهات المسؤولة لتفعيل دور مكافحة "قرود البابون" في جبال فيفاء