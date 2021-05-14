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القسام تبث فيديو لاستهداف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة مسيرة

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 02:57
ارشيف

بثت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجيل فيديو يظهر استهدافها بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.

وذكرت "كتائب القسام" الخميس أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

كلمات دالة:غزةاسرائيلحماسكتائب القساماسرائيل

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