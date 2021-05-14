"القسام" تستهدف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة مسيرة

قالت اسرائيل انها تمكنت من اعتراض واسقاط الطائرة.

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.

وذكرت "كتائب القسام" الخميس أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

الى ذلك، أفادت وكالة إعلام إسرائيلية بأن مدينة عسقلان تعرضت الليلة الماضية لقصف صاروخي غير مسبوق من حيث كثافتها من قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

وسمع دوي صفارات الإنذار مجددا في عسقلان وبعض المستوطنات الإسرائيلية الواقعة قرب حدود قطاع غزة حاليا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو ألفي صاروخ وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن 220 منها على الأقل أطلقت الليلة الماضية وصباح اليوم وسقطت 30 منهم في أراضي القطاع.

وأدى القصف الفلسطيني المتواصل من غزة حتى الآن إلى مقتل تسعة أشخاص في إسرائيل.