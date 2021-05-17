القسام تشن هجوما بحريا وصاروخيا وتنذر بقصف تل ابيب ردا على تدمير المنازل

أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف بارجة حربية إسرائيلية بالقرب من شواطئ قطاع غزة، في تطور غير مسبوق في التصعيد العسكري الحالي مع إسرائيل فيما توعدت بقصف تل ابيب ان لم تتوقف قوات الاحتلال عن تدمير المنازل والاحياء السكنية

هجوم بحري على الاحتلال الاسرائيلي

وقالت كتائب القسّام، في بيان اليوم الإثنين: “استهدفنا بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ”، وذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

أكدت كتائب القسّام أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن كتائـب القسّام استهدفت قطعة بحرية إسرائيلية باستخدام غواصة غير مأهولة في بحر غزة من دون وقوع أي إصابات.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات سلاح البحرية وطائرات أحبطت ما أسماه عملية تخريبية في المجال البحري في شمال قطاع غزة.

وقال: “في الأيام الأخيرة، رصدت قوات سلاح البحرية تحركات مشبوهة في منطقة شمال قطاع غزة بالقرب من مصالح تابعة للقوة البحرية لحماس، وتابعت عدد من نشطاء القوة البحرية لحماس”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "غواصة موجهة تابعة لحركة حماس، حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية".

وتابع: “اليوم وبعد قدرات الرصد المتقدمة لدى سلاح البحرية تم رصد قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص، حيث تم إخراجها من سيارة وكانت في طريقها لتنفيذ عملية تخريبية في المجال البحري. كما تم القضاء على النشطاء لإحباط التهديد”.

وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان "كتائب القسام"، استهدافها.

هذا وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن حركة "حماس" الفلسطينية تمتلك غواصات ذاتية القيادة قادرة على حمل متفجرات بوزن 50 كيلوغراما، مشيرا إلى أن "الحركة حاولت استهداف منصة الغاز قبالة أسدود".

ونقلت قناة "I24" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "بعضا من هذه الغواصات تم تدميرها خلال القصف الأخير في قطاع غزة، ويعتقد الجهاز الأمني الاسرائيلي أنه من الممكن أن حماس لا زالت تمتلك ثلاث غواصات من هذا الطراز، الذي يمكن تشغيله عن بعد، عن طريق الـGPS".

قصف صاروخي

كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية. حيث دوت صافرات الإنذار في عسقلان وأسدود وبئر السبع. وكانت "كتائب القسام" أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين استهداف موقع يفتاح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون.

وقبلها استهدفت الكتائب كريات ملاخي، وقاعدة التنصت 8200 (أوريم)، كما جددت قصف نتيفوت برشقات صاروخية.