القسام تعلن قصف يفتاح وكفار عزة ومفلاسيم المحاذية لقطاع غزة

أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، الخميس، قصف مواقع عسكرية ومدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، بقذائف هاون وصواريخ.

وقالت “القسام” في بيان، إنها “قصفت مواقع يفتاح وكفار عزة ومفلاسيم العسكرية المحاذية لقطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وأضافت أنها “قصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية من طراز (سجيل)، كما استهدفت بطاريات مدفعية للعدو شرق غزة بـ12 صاروخا من طراز (Q20)”، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 مدينة وبلدة جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من غزة.

ومنذ الاثنين، استشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ شهر بالقدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين. (الأناضول)