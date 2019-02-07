القضاء الاسرائيلي يحظر استخدام الجيش في الحملة الانتخابية

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

حظر المدعي العام الإسرائيلي الخميس السياسيين وخصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي هو أيضا وزير الدفاع من استخدام صور جنود في حملتهم للإنتخابات التشريعية في 9 نيسان/أبريل.

وقال المدعي العام في بيان لوزارة العدل "يحظر خلال فترة 90 يوما تسبق الانتخابات استخدام الجيش لأغراض دعائية وخصوصا صور جنود مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع أو أي مرشح لحزب سياسي".

وأضاف المدعي أن هذا الحظر يتعلق بزيارة شخصيات سياسية لقواعد عسكرية.

ويأتي هذا الاعلان إثر احتجاج حزب العمل المعارض لدى اللجنة المركزية للانتخابات على استخدام الليكود حزب نتانياهو صورا للأخير مع جنود.

وقال الحزب في بيان "يستخدم رئيس الوزراء جنودا في حملته الانتخابية".

وكثف نتانياهو اللقاءات الموثقة أو المصورة مع عسكريين وخصوصا خلال مناورات. ويراهن خصمه الرئيسي بحسب الاستطلاعات بيني غانتس الذي يقود حزب "الصمود لاسرائيل" (يمين وسط) على مسألة الأمن.

ويتعاون في هذا الصدد مع رئيس أركان سابق ووزير دفاع سابق هو موشي يعالون.

وبحسب استطلاع أخير يبقى الأمن الهاجس الرئيسي للإسرائيليين أمام مكافحة الفساد علما بان نتانياهو متورط في قضايا فساد.