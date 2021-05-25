القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني

أمر قاض ايطالي الثلاثاء، بمحاكمة اربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واختفى الإيطالي ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير 2016، وتم العثور على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وحضر والدا ريجيني جلسة المحاكمة المغلقة الثلاثاء. ولم يتضح ما إذا كان القاضي سيصدر حكما في نهاية اليوم. وليس من المرجح إجراء أي محاكمة كاملة قبل العطلة القضائية في الصيف.

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة اليوم الشهر الماضي لكنها تأجلت بسبب إصابة أحد المحامين بمرض كوفيد-19.

واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد".

وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة اتهام الادعاء.