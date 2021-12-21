القضاء البريطاني يأمر حاكم دبي بدفع 730 مليون دينار لتسوية الخلاف مع الأميرة هيا

أمر القضاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدفع مبلغ 550 مليون جنيه استرليني (730 مليون دولار)، لتسوية الخلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

وحكم القاضي فيليب مور، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، بأن يدفع الشيخ محمد لزوجته السابقة 251,5 مليون جنيه إسترليني، وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.

ودخل الشيخ محمد (72 عاما) والأميرة هيا (47 عاما) في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن توجهت الاميرة إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام).

مبلغ قياسي

ويذهب أغلب هذا المبلغ وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات، إلى الأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وللطفلين لتأمين عيشهم مدى الحياة وللتعويض عن "مخاطر كبيرة".

وقال القاضي "إنها لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين" وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.

ويُعد الشيخ محمد القوة الثاقبة الرؤية وراء صعود دبي لتصبح مركزا تجاريا عالميا، ويسعى إلى تعزيز سمعة المدينة الخليجية في قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة.

الزوجة السادسة

تزوجت الأميرة من الشيخ محمد بن راشد في عام 2004، لتصبح الزوجة السادسة و "الأصغر سنا"، قبل أن تسافر مع طفليهما وتطلب الوصاية عليهما، بالإضافة إلى الحصول على أمر حماية من الزواج القسري وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.

وفي هذه الأثناء تقدم الشيخ محمد بن راشد بطلب إعادة أبنائه إلى دبي، كما طلب من المحكمة فرض قيود على نشر تفاصيل الأوامر، وهو طلب رفضه القاضي