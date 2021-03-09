القضاء التركي يصدر حكمه على قاتل السفير الروسي

أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز "لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف" في العام 2016.

شبكة اغتالت السفير الروسي

وأقرت العدالة التركية أيضا حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوغوت في قضية اغتيال السفير كارلوف عام 2016.

وأفادت وكالة انباء "الأناضول" بأن حكما بالسجن المؤبد المشدد صدر أيضا بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين "لتسريبه معلومات عن سفير موسكو بأنقرة إلى تنظيم غولن".

28 متهما في قضية الاغتيال

وفي المجمل، صدرت قرارات قضائية بحق 28 متهما بينهم زعيم تنظيم "غولن" في قضية اغتيال سفير روسيا السابق بتركيا.

وتضمنت لائحة المتهمين في المحاكمة التركية التي انطلقت في الثامن من يناير 2019، أسماء 28 شخصا، في مقدمتهم الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره السلطات التركية "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

إطلاق اسم السفير أندريه كارلوف القتيل على شارع السفارة الروسية في تركيا https://t.co/Y71g4Hs6Vz — s3anews (@s3anews) January 10, 2017

رجال امن في تنظيم "غولن"

وقتل أندريه كارلوف على يد مسلح في 19 ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي التركي للأرياف الروسية.

وكشفت السلطات التركية أن السفير اغتيل على يد رجل الشرطة مولود ألطنطاش، (الذي كان خارج الخدمة أثناء ارتكابه الجريمة)، وقد جرت تصفيته فور ارتكاب جريمته، من قبل عناصر الأمن.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين، لتسريبه معلومات عن كارلوف، إلى تنظيم فتح الله "غولن" التي تتهم تنظيمه بقتل السفير الروسي

قضت أيضا بالسجن المؤبد المشدد على عضو "غولن" حسين كوتوجه، الذي كان يعمل ضمن الذراع الاستخباراتي السري للتنظيم.

وقضت المحكمة بالسجن لمدد راوحت بين 7 أعوام و6 أشهر، و10 أعوام و6 أشهر، بحق 7 متهمين لانتمائهم إلى تنظيم غولن الإرهابي.

وحكمت بالسجن 3 أعوام و9 أشهر على أحد المتهمين، بعد إدانته بمساعدة التنظيم بملء إرادته.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة بتبرئة 6 متهمين في القضية.

كما قضت بفصل ملفات 9 متهمين فارين بينهم زعيم التنظيم "فتح الله غولن" و"أمر الله أوصلو".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، قُتل السفير كارلوف خلال افتتاح معرض للفنون بأنقرة على يد مولود ميرت ألطنطاش، وهو ضابط شرطة خارج الخدمة يرتبط بتنظيم "غولن"، قُتل أثناء مواجهة مع الشرطة.