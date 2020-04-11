القضاء الجزائري ينفي وفاة 12 سجينا بوباء كورونا

نفى القضاء الجزائري اليوم السبت، ما سماه “إشاعة وفاة 12 سجينا” بسجن مدينة القليعة التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، على خلفية إصابتهم بوباء كورونا المستجد(كوفيد19-).

وقال وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة في بيان له اليوم: ” على إثر نشر ادعاءات كاذبة في موقع فيسبوك بالأمس التي مفادها- تسجيل 12 حالة وفاة لمساجين بسجن القليعة بوباء كورونا، وأن وزارة العدل ترفض تسليم الجثامين لعائلاتهم – ننهي للرأي العام عدم صحة ما تم نشره وتداوله في ذات الموقع وأن كل ما ورد عار من الصحة ومغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف البيان الذي نشرته صحيفة “الخير” في موقعها الالكتروني: “ونظرا لما ترتب عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة من ترويع المواطنين في مثل هذه الظروف باشرت النيابة فتح تحقيق لمعرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا”.

وقد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في وقت سابق اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة، و64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 275 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات الى 1825 حالة مؤكدة. (د ب أ)