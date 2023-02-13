القضاء الحوثي يؤكد الحكم بسجن العارضة انتصار الحمادي 5 سنوات

اكدت محكمة استئناف في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون الاثنين، قرارا اصدرته محكمة درجة اولى العام الماضي في حق عارضة الازياء انتصار الحمادي وقضى بسجنها لمدة خمس سنوات.

وكانت سلطات الحوثيين اعتقلت انتصار الحمادي عام 2021، اثناء كانت في طريقها مع صديقة لها الى جلسة تصوير في صنعاء، ووجهت اليهما تهم الزنا والدعارة وتعاطي المخدرات.

والعام الماضي، قضت محكمة ابتدائية على الشابتين بالسجن خمس سنوات بعد ادانتهما بتلك التهم، والتي وصفها محاميها خالد الكمال ومنظمات حقوقية بانها "كاذبة" فضلا عن انها تمثل اعتداء على حريات النساء عموما في اليمن.

انتصار الحمادي انفجرت بالبكاء والصراخ لدى سماعها قرار محكمة الاستئناف، والذي كانت تتوقع ان يكون في صالحها.

وقال المحامي الكمال الاثنين، ان محكمة الاستئناف أكدت امس الاحد الحكم الابتدائي بحق الشابتين، معلنا عزمه رفع القضية أمام المحكمة العليا.

واشار الى ان انتصار الحمادي انفجرت بالبكاء والصراخ لدى سماعها قرار محكمة الاستئناف، والذي كانت تتوقع ان يكون في صالحها.

واكد المحامي ان الادعاء العام لم يقدم اي دليل على اتهاماته بحق انتصار وصديقتها، واكتفى بتكييف التهم استنادا الى مهنتها فقط، وهي عرض الازياء.

وغالبا ما كانت انتصار الحمادي تشارك في جلسات التصوير لمصممي الازياء المحليين من دون ارتداء الحجاب، ثم تنشر الصور في حساباتها على مواقع التواصل.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت سلطات الحوثيين بسوء معاملة انتصار الحمادي واخضاعها الى “كشف عذرية قسري” اثناء الاحتجاز، فضلا عن اجبارها على الاعتراف بعدة جرائم.

ودعت المنظمة حينها الى الافراج الفوري عن الشابة التي قالت انها عوقبت لمخالفتها الاعراف الاجتماعية "الذكورية".

وانتصار الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية،عملت كعارضة أزياء لمدة اربع سنوات قبل اعتقالها، وسبق ان ادت ادوارا في مسلسلين تلفزيونيين عام 2020.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن افراد اسرتها المؤلفة من اربعة افراد تاكيدهم انها المعيل الوحيد لهم، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيق يعاني اعاقة بدنية.