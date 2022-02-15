القضاء العراقي يلزم كردستان بتسليم كامل النفط لبغداد

ألزم قرار اصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية في بغداد.

وتضمن الحكم "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

قرار المحكمة ليس من المؤكد تنفيذهذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذغ يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، تبلغ صادراته حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012، ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.

نظم إقليم كردستان استفتاء على الإستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017 في خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وأربيل، وأثارت حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.