القضاء الفرنسي: شركة لافارج للاسمنت دعمت داعش

الغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ودعم تنظيمات ارهابية و"تعريض حياة الآخرين للخطر" في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

لافارج دعمت داعش

وتتهم شركة لافارج لصناعة الإسمنت بدفع ملايين اليورو لجماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش قبل سنوات طويلة، كرشوة لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع الدائر في هذا البلد

واكد محامون بعملون لصالح مجموعة "شيربا" الحقوقية أن شركة"لافارج هولسيم" السويسرية الفرنسية دفعت بين عامي 2011 و2015 قرابة 13 مليون يورو (15.2 مليون دولار) لجماعات مسلحة منها داعش من أجل مواصلة عملياتها في سوريا.

وقال المحامون ان قسما كبيرا من تلك الأموال المدفوعة ذهب بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خزائن داعش، مضيفين أن المدفوعات استمرت لما بعد إغلاق مصنع "لافارج" في الجلابية شرق البلاد، في سبتمبر 2014.

وكالة الأناضول تنشر وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" الإرهابي بالأسمنت pic.twitter.com/jEaxHrWplq — TRT عربي (@TRTArabi) September 7, 2021

لافارج تقر بدعم الارهاب

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية. إضافة إلى الشركة كمؤسسة، يُتهم ثمانية من مسؤوليها بمن فيهم رئيس مجلس إدارتها لرونو لافون، أيضا بـ "تمويل جماعة إرهابية و/أو بتعريض حياة موظفين سابقين في فرعها السوري للخطر".