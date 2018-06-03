القضاء على زعيم جماعة إرهابية في داغستان

المسلح القتيل هو زعيم جماعة "تسومادينسكايا" المحلية غير الشرعية

أفاد المركز الصحفي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الارهاب بأنه تم اليوم الأحد القضاء على زعيم جماعة إرهابية خلال عملية مناهضة للإرهاب في جمهورية داغستان الروسية.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، أن المسلح رفض نزع سلاحه وأطلق النار على أفراد جهاز الأمن الفدرالي. وأضاف أنه يعتقد أن المسلح القتيل هو زعيم جماعة "تسومادينسكايا" المحلية غير الشرعية.

وتابع أنه تم أيضا العثور على أسلحة وذخائر في مكان المعركة، مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا بين أفراد قوات الأمن والمدنيين.