القضاء في تونس يحكم بسجن راشد الغنوشي

البوابه - صدر اليوم الخميس حكم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس بإيداع ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن.

وأكد حساب الغنوشي على منصة تويتر أن قاضي التحقيق قرر أن يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ راشد الغنوشي، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة.

وبين الحساب أن قرار القاضي جاء عقب جلسة استماع بدأت الساعة 8 مساء وانتهت الساعة 6 صباحا.

وقال الشيخ الغنوشي معقبا على قرار حبسه: "أمر المؤمن كله خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل". وفقا لحزب حركة النهضة.

وطالبت حركة النهضة، التي نددت بالحكم الصادر على رئيسها من خلال بيان أصدرته، واصفة الحكم بالتطور الخطير جدا بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

ودعت الحركة كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات، ولأعراض السياسيين المعارضين وفق ما جاء في البيان.