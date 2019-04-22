القطرية في الاجواء السورية

سمحت السلطات السورية لطائرات الخطوط الجوية القطرية بالتحليق عبر اجواءها وفق ما اعلن وزير النقل السوري علي حمود

وقال حمود انه تم الموافقة “منح الخطوط الجوية القطرية إذنا بالعبور فوق الأجواء السورية وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى وزارة النقل – مؤسسة الطيران المدني السوري”. وقال ان هذه الموافقة جاءت من “مبدأ المعاملة بالمثل” حيث أن الخطوط الجوية السورية للطيران “تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب، إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح الدولة السورية”.

واشار الوزير السوري الى ان “الخطوة مهمة جدا لجهة خفض التكاليف وتوفير الوقت بسبب اعتكاف عدد كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب على سوريا، وما ترتبه ذلك من عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر حيث يبلغ وقت الالتفاف حول سوريا حوالي ساعة ونصف وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة على هذه الشركات”.