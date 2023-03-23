القطريون يشتكون من غلاء الاسعار في برنامج يتابعة الديوان الاميري

يشتكي القطريون من الارتفاع الجنوني في الاسعار، ومع تحضيرات الاسواق القطرية لشهر رمضان والعروض والتخفيضات التي تصادفك كلما وليت وجهك الى جهة او مكان.

برنامج وطني الحبيب الذي يبث يوميا على اثير اذاعة قطر والذي تؤكد المصادر انه متابع من الديوان الاميري بشكل مباشر، عكس مشاكل الشارع القطري وشكواه الذي يبرهن ان الازمة العالمية وصلت الى قلب الدولة الخليجية التي عرفت بصمودها امام المطبات الاقتصادية

ثمة ارتفاع كبير في الاسعار على كافة الاحتياجات في الدولة الثرية، والمثير ان الشعب القطري الذي يعد الاعلى دخلا في العالم قد انضم للامتعاض من ارتفاع الاسعار، بعد اشهر قليلة من تنظيم البلاد لمونديال الدوحة 2022.



في احدى حلقاته الذي تابعته البوابة يتحدث المواطنون القطريون بألم عن الغلاء وارتفاع الاسعار والتي طالت كافة المجالات كما تشير لقاءات الاعلامية نوال القاضي المراسلة الميدانية مع المواطنين حيث ارتفاع الخدمات الرئيسية ومواد البناء والرسوم التجارية والسلع الاستهلاكية اليومية والمنتجات الغذائية .

وتتعالى اصوات المواطنين والمقيمين مطالبة المسؤولين بسرعة التحرك لكبح جماح ارتفاع الاسعار سواء الناجمة عن عملية الاحتكار او جشع التجار الساعين لتحقيق ربح سريع.

يقول احد المواطنين القطريين ان "الاسعار نار وبطاقات التموين التي يمتلكها المواطن القطري تخوله للحصول على الخبز والسكر والزيت" وطالب ان يشمل الدعم كافة المواد الغذائية الاخرى

فيما تقول مواطنة ان الاسعار مبالغ فيها وترتفع كل سنة عن الاخرى وخاصة الاواني والمعارض، وقالت اخرى ان الجمعيات العمومية تشهد ارتفاعا كبيرا والامر يخص ايضا المعارض

ويرى مواطن ان هناك تذبذب في الاسعار بين مكان وآخر وقال انه يعاني كرب اسرة من التنقل بين الاسواق والمولات من اجل الحصول على سعر اقل .

احد التجار ايضا يتحدث بحرقة قائلا ان الضرائب ايضا ارتفعت والاسعار ارتفعت 10 ريال على الاقل في كل سلعة والضرائب ارتفعت 400% فيما يتحدث مواطن عن استغلال التجار للمواطنين ، ويشير المتحدثون الى انهم مطلعين على زيادة الاسعار العالمية وتكاليف الشحن لكن الامر لم يكن يصل الى هذه المحصلة لولا تآمر التجار

الشكوى والانتقاد انتقال الى مواقع التواصل الاجتماعي ويبحث الجميع عن اسباب الخلل في اسعار مطالبين بالبحث عن المسؤول عن هذه الكارثة الاقتصادية مطالبين بتحرك الاجهزة الرقابية .

ولم يجد البرنامج ردا من وزارة الصناعة والتجارة القطرية للحديث عن اساس المشكلة وطرق حلها، وفق تاكيدات المراسلة القاضي في ظل زيادة الامتعاض الشعبي .

برنامج وطني الحبيب بات يعد من البرامج النادرة في الدول الخليجية خاصة بعد ان نزل مراسلوه الى الشارع وتحدثو مع الناس سواءا مواطنين او مقيمين لتلمس مشكالهم مقرا بوجود ازمات على الرغم من الفكرة التي تتحدث عن ثراء اهل الخليج وغناهم، ويبحث في قضاياهم ومشاكلهم ويطارد المسؤولين للوصول الى حلول وتسويات.

