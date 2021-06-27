القمة العراقية المصرية الأردنية.. السيسي والملك عبد الله في بغداد (صور)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة بغداد، وكان في استقبالهما الرئيس العراقي برهم صالح في مطار بغداد الدولي.

كما استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الرئيس السيسي في القصر الحكومي ببغداد. قبيل انعقاد القمة الثلاثية التي ستجري ببغداد بحضورهما والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وبحث الكاظمي والسيسي بحسب بيان حكومي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في إطار أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

ويوم أمس انتشرت القوات الأمنية في العاصمة بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة الثلاثية.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.