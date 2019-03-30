"القمة العربية" في تونس: السيسي يعتذر.. وأمير قطر يترأس وفد بلاده

تنطلق يوم غد الأحد في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة

أكد نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي، أن اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حضور القمة العربية في تونس جاء لظروف خارجة عن تونس.

وقال بن تيشة في حديث إذاعي صباح اليوم السبت إن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا"، مشيرا إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

ولم يصدر من القاهرة أي بيان رسمي بشأن اعتذار السيسي عن حضور القمة من عدمه.

من جهتها أعلنت الدوحة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمعة غدا في تونس.

وقالت وكالة "قنا" الرسمية: "يترأس الشيخ تميم أمير البلاد، وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة".

ويأتي إعلان قطر هذا، ليثير التساؤلات عن إمكانية لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتواجد منذ يومين في تونس.

وتنطلق يوم غد الأحد في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة.

وستبحث القمة تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.