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القمة العربية – الاوروبية تؤكد اهمية الحفاظ على الوصاية الهاشمية في القدس

القمة العربية – الاوروبية تؤكد اهمية الحفاظ على الوصاية الهاشمية في القدس
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