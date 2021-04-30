منشور 30 نيسان / أبريل 2021 - 02:16 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند القمر الوردي العملاق يزيّن السماء سحر حديقة الزهور الأشهر في العالم السلطات السودانية تلقى القبض على 12 من أنصار البشير حركة رومانسية لبايدن تجاه زوجته تخطف اهتمام الإعلام مقتل 38 يهودي متشدد في انهيار جسر خلال احتفال ديني Loading content ...