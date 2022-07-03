القناة العبرية: الغارة الاسرائيلية على طرطوس استهدفت منظومة دفاع جوي ايرانية

قال التلفزيون الاسرائيلي، أن الغارة الجوية الاسرائيلية على بلدة الحميدية القريبة من مدينة طرطوس الساحلية، يمو أمس السبت، استهدفت محاولات ايرانية لإدخال منظومة دفاع جوي عن طريق البحر بهدف"تغير قواعد اللعبة" في سوريا.

وبحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة "12" العبرية، فإن "موقع الضربة الصباحية التي ضربت بلدة الحميدية السورية بالقرب من ميناء طرطوس "يوحي بأنها استهدفت سلاحا تم نقله بحرا، ربما باستخدام السفن الإيرانية التي رست في الميناء، الأسبوع الماضي".

وأضاف التقرير أن الضربة جاءت وسط "تحرك جديد من قبل الإيرانيين في سوريا لإدخال منظومة دفاع جوي لحماية مصالحهم العسكرية".

وقالت القناة "12" إن "هذا "الجهد الجديد" يقوده قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الجيش السوري، بهدف تمكين طهران من تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها في سوريا".

وأطلقت الشبكة على "ضابط الحرس الثوري الإيراني اسم فريد محمد ساكاي ، قائلة": "ليس من قبيل المصادفة أن يتم نشر اسمه الآن"، دون أي تفاصيل عن مكان نشر اسم الضابط ولا أي معلومات أخرى عن رتبته ومنصبه.

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ صباح أمس السبت، عدوانا جويا بعدة صواريخ، مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس".