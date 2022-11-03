"القنبلة القذرة".. باتروشيف يحذر من كارثة عالمية

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من كارثة عالمية، بعد حصول موسكو، على بيانات، تؤكد عمل أوكرانيا على إنشاء شحنة نووية "قذرة"، بمساعدة الغرب.

وأعرب ، باتروشيف، أمام وزراء مجالس الأمن من بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، عن قلقه العميق، من الوضع الخطير، بسبب "القنبلة القذرة"، مشددا على ضرورة إيقاف مخططات أوكرانيا بشأن ذلك.

وألمح، باتروشيف، إلى أن عملية تصميم القنبلة القذرة من قبل النظام في أوكرانيا، تتم بمساعدة وإشراف مدربين من الغرب.

وأشار، باتروشيف، إلى أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تتعرض لقصف مستمر، من قبل القوات الأوكرانية التي وصفها بالنازية الجديدة، وأن القوات الروسية أحبطت عملا ارهابيا في المحطة النووية.

وقال، إنه على الرغم من الزيارة التي قام بها وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، إلا أن الهجمات الأوكرانية لم تتوقف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد حذرت في وقت سابق، من خطورة "القنبلة القذرة"، مشيرة إلى ان انفجارها سيعمل على انتشار النظائر المشعة في الغلاف الجوي، لمدى يزيد عن أكثر من 1500 كيلومتر، وأن مستوى الاشعاع سيغطي بولندا.

وقال مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، إن التلوث الإشعاعي سيطال عشرات الآلاف، وكذلك إغلاق النشاط الحيوي لمناطق لمدة 50 عاما.