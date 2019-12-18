القوات الأمريكية تنقل 200 فرد من عائلات داعش في "الهول" إلى العراق

نقلت القوات الأمريكية دفعات جديدة من عائلات عناصر تنظيم "داعش" من مخيم الهول في ريف الحسكة إلى العراق، وفق ما أفادت به وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية قامت اليوم الأربعاء بنقل أكثر من 200 فرد من عائلات تنظيم "داعش" من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وكانت الإدارة الكردية لمخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية، كشفت مطلع الشهر الجاري، عزمها الإفراج عن دفعة جديدة من 200 من عناصر وأطفال ونساء مسلحي "داعش".

وقال مسؤول مخيمات شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، إن "أكثر من 200 محتجز سيتم إخراجهم من المخيم"، موضحا أن من بين المفرج عنهم "15 عنصرا من تنظيم داعش ممن لم تثبت عليهم أي جرائم".

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر "داعش" في سوريا والعراق.