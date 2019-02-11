بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع
بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع
على متن طائرة عسكرية أمريكية: قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب .
وقال فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام. وأضاف “لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية”.
رويترز
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