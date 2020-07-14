القوات الأميركية تنسحب من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان

انسحبت القوات الأميركية من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان بناء على بنود اتفاق وقعته واشنطن مع حركة «طالبان» أواخر فبراير (شباط)، حسبما أكد الجانبان اليوم (الثلاثاء).

ولم يكشف الجانبان الموقع الدقيق للقواعد التي أُخليت، لكن المعلومات التي قدمها مسؤولون أفغان وأميركيون تشير إلى أن الجنود غادروا القواعد في مقاطعات هلمند وأوروزجان وباكتيكا ولغمان.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» على أن تترك القوات الأميركية خمس قواعد وتخفض مستوى قواتها إلى 8600 فرد خلال 135 يوما، وانتهت المهلة أمس (الاثنين).

ورحبت حركة طالبان بالخطوات، لكنها اتهمت الجيش الأميركي بتنفيذ ضربات جوية في مناطق «خارج مناطق القتال النشطة». وأكد مبعوث السلام الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد اليوم أن واشنطن نفذت المرحلة الأولى من التزاماتها بموجب الاتفاق. إلا أنه زاد انتقد ارتفاع مستوى العنف في البلاد وأدان هجوما لـ«طالبان» على عاصمة إقليمية أمس أسفر عن مقتل 12 من أعضاء وكالة الاستخبارات الأفغانية وجرح 63 آخرين، مضيفا أنه يتعارض مع التزام الحركة بالحد من العنف.

وقال المسؤول الأميركي إنه في المرحلة التالية من التنفيذ، سوف يدفع من أجل إكمال الإفراج المستمر عن المحتجزين بشكل متبادل بين الحكومة الأفغانية والمسلحين، والحد من العنف، والوفاء الكامل بالتزامات «طالبان» لمكافحة الإرهاب، وبدء محادثات السلام التي يمكن أن تنهي في نهاية المطاف عقوداً من الحرب في البلاد.