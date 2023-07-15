القوات الاسرائيلية تطلق النار على وفد إعلامي ونائب لبناني

تعرض وفد إعلامي يرافقه النائب قاسم هاشم من كتلة "التنمية والتحرير" لاعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلية على تخوم مزارع شبعا خلال قيامهم بجولة تفقدية اليوم السبت.

ووفقًا لتقارير قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، طلبت قوات الاحتلال من الصحفيين مغادرة المنطقة رغم وجودهم خلف خط الانسحاب المزعوم في مزارع شبعا.

ونقلت القناة عن النائب هاشم تأكيده أنه لا يوجد ما يسمى بخط الانسحاب ولا يوجد حماية للأجزاء المحتلة من أرض لبنان، مشددًا على حق الوصول إليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إطلاق النار واستخدام وسائل لتفريق متظاهرين تجاوزوا الخط الأزرق من لبنان".

לוחמי צה״ל ביצעו ירי הרחקה והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, מוקדם יותר היום, להרחקת מספר חשודים אשר חצו את הקו הכחול במרחב הר דב, לאחר שסירבו להתפנות מהמרחב. החשודים חזרו לשטח לבנון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 15, 2023



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته "أبعدت مجموعة من المواطنين اللبنانيين حاولت تجاوز الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا"، مشيرا أنه أطلق النار لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذي عبروا الخط الأزرق.

وتم بث مقطع فيديو من قناة إسرائيلية يظهر تخريب لبنانيين لكاميرات مراقبة تم تركيبها عند بوابة فاطمة، المعبر الحدودي المغلق بين البلدين.

وأثار هذا الفيديو استنكار الجيش الإسرائيلي الذي أكد وقوع الحادث أثناء ذروة الاضطرابات في المنطقة الحدودية، حيث قام عدد من المشتبه بهم بتسلق السياج الحدودي غرب المطلة ومحاولة استفزاز وتخريب البنية التحتية في المنطقة.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن المشتبه بهم لم يعبروا إلى الأراضي الإسرائيلية ولم يشكلوا تهديدًا على السكان، وأكد أنه يجري التحقيق في الحادث.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي التعامل مع عناصر من حزب الله اللبناني حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين، ونشر شريط فيديو يُظهر انفجار قنبلة بالقرب من أربعة أشخاص على الحدود حيث فروا بعد ذلك إلى الأراضي اللبنانية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصاعدًا في التوترات خلال الأسابيع الأخيرة، وتتسبب في تحذيرات من احتمالية تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

