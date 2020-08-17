القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا بالقدس بدعوى طعنه جنديا

ذكرت التقارير أن الشهيد من مخيم شعفاط للاجئين في القدس، ويبلغ من العمر 30 عاما.

استشهد شاب فلسطيني الإثنين، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى طعن أحد جنودها في القدس المحتلة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن رجلا حاول تنفيذ هجوم بسكين في مدينة القدس القديمة. وقالت إن قواتها تمكنت من “قتل” المعتدي بالرصاص وإن شرطيا “أصيب بجروح طفيفة”.

وذكرت التقارير الصحافية أن الشهيد من مخيم شعفاط للاجئين في القدس، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، ما دفع المقدسيين إلى أداء صلاة العشاء خلف الأبواب الموصدة.

وأعلنت قوات الاحتلال عن حالة استنفار في البلدة القديمة ومحيطها، فيما انتشرت أعداد كبيرة من قوات وشرطة الاحتلال في المنطقة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الدخول إلى محيط باب حطة لتقديم العلاج للشاب بعد إصابته برصاص الاحتلال.

