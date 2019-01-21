القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته طعن جندي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقالت تقارير إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما)، من قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية، وأصابوه بصورة مباشرة ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال أن “رجلا حاول تنفيذ هجوم بواسطة سكين مساء الإثنين في الضفة الغربية المحتلة تم تحييده من قبل الجنود”.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في الجانب الإسرائيلي لكنه لم يحدد من كان مستهدفا بالمحاولة.