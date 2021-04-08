القوات الافغانية توقع عشرات القتلى والجرحى من طالبان

كشفت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 31 من عناصر حركة “طالبان” لقوا مصرعهم في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، خلال اعتداءات نفذتها الحركة في مناطق “أرغنداب وزهري وشاه واليكوت ومايواند” بإقليم قندهار.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة اليوم، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط 31 قتيلاً من حركة طالبان فيما أصيب 19 آخرون، فضلاً عن تدمير بعض الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين.

يشار إلى أن مؤتمرًا حول السلام في أفغانستان، سيُعقد في تركيا، في 17 أبريل الجاري لبحث سبل تطبيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين، والتباحث بخصوص شكل مستقبل نظام الحكم، فضلاً عن مدى نجاح التفاوض بين الأطراف الأفغانية.