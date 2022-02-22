القوات الاميركية "تغتال" أحد أبرز شيوخ قبيلة البكارة السورية

قال تقرير الثلاثاء، ان القوات الاميركية "اغتالت" أحد شيوخ عشيرة البورحمة التي تعد أبرز عشائر قبيلة البكارة العربية، خلال تنفيذها عملية انزال جوي شرقي سوريا.

وبحسب وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية، فقد تمت عملية اغتيال الشيخ إبراهيم خليل العمار أثناء عملية إنزال جوي نفذتها القوات الاميركية فجر الثلاثاء، في بلدة الدحلة بريف دير الزور شرقي سوريا.

واوضحت الوكالة ان أكثر من 12 سيارة مصفحة تابعة لمسلحي تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شاركت في مداهمة ضد منزل الشيخ العمار بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

واضافت انه تم كذلك اعتقال شقيق الشيخ، وهو تاجر يعمل في تجارة (القمح والشعير)، مضيفة أن بلدة الدحلة وقراها تشهد حالة من الاستنفار والغضب الشعبي من قبل أبناء القبائل العربية.

ويُعد الشيخ إبراهيم العمار ثاني شيوخ عشيرة البوحمة - البكارة الذي يقتل في بلدة الدحلة بعد الشيخ علي الويس، الذي قتل منتصف عام 2002، في استهدافات طالت حينها عدة شخصيات من شيوخ العشائر الموالين للدولة السوريّة، أبرزهم امطشر الهفل واطليوش الشتات، وهما من كبار شيوخ قبيلة العقيدات.

واعقبت هاتين الحادثتين حينها مواجهات خاضها أبناء العشائر في المنطقة ضد وجود قوات الأمريكية و”قسد ” خلّفت قتلى وحرق مقرات تعود للميليشيا المذكورة.

وكان مسلحون مجهولون أقدموا على اغتيال الشيخ علي سلمان الويس مختار بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد"، وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية.

وحينها، قال الشيخ نواف راغب البشير، شيخ قبيلة البكارة لوكالة سبوتنيك إن الشيخ علي سلمان الويس تعرض للاغتيال أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى في جامع البلدة، مشيرا إلى أن "الأهالي عثروا عليه ملقىً على الأرض وأن عملية القتل تمت بسلاح مزود بكاتم صوت، نظرًا لعدم سماع أي صوت لإطلاق الرصاص".