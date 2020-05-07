القوات البرية الأمريكية تكشف هوية جنود سابقين شاركوا بمحاولة انقلابية بفنزويلا

كشفت قيادة القوات البرية الأمريكية، عن هوية الجنديين الأمريكيين السابقين الذين شاركا في محاولة انقلابية بفنزويلا، وجندي ثالث أوعز إليهما بذلك.

وخلال الأيام الماضي، قامت القوات الفنزويلية بأسر جنديين سابقين خدما في القوات الخاصة الأمريكية، مع آخرين بعد محاولة انقلاب للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو.

والأربعاء، قدمت قيادة القوات البرية الأمريكية، معلومات تفصيلية حول مهام الجنديين هنالك، وذلك في تصريحات لصحيفة “آرمي تايمز” المحلية.

البيان أشار إلى أن الجندي السابق في القوات الخاصة الأمريكية، جوردان جوردو، هو المسؤول عن تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفت باسم “عملية جدعون”، وكان سببًا في مشاركة الجنديين الآخرين بالعملية.

وبحسب المعلومات التي قدمتها القوات البرية، فإن جوردو، عمل في القوات البرية الأمريكية بين عامي 2001 و2016 في سلاح المدفعية والخدمات الطبية.

وأشارت إلى أن الشخص ذاته تواجد بالعراق لمرتين ضمن القوات الأمريكية هناك بين عامي 2006 و2010، ولمرتين أخرتين في أفغانستان بين عامي 2010، و2014.

كما ذكر البيان أن أيران بيري، 41 عاماً، الذي شارك بالمحاولة الانقلابية، واعتقلته قوات الأمن الفنزويلية، عمل بالقوات البرية كرقيب مهندس، وتواجد بالعراق 3 مرات بين عامي 2003، و2007.

أما الجندي الثاني لوك دينمان، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي اعتقل هو الآخر بفنزويلا، عمل كضابط قتال بالقوات البرية حتى العام 2010، وفي ذلك العام تواجد بالعراق لمرة واحدة.

والإثنين أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت الجنديين، بعد أن حاولا مع مجموعة من “المرتزقة” فجر الأحد “غزو” فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأشار الرئيس إلى أنّ اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 17 شخصاً.

وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت “عنصرين أمنيين” أمريكيَّين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاماً، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدّعي العام الفنزويلي اتّهم في وقت سابق الإثنين غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد “مرتزقة” بقصد شنّ هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.(الأناضول)