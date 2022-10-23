القوات التركية تعتقل 9 قياديين من داعش شمال سوريا

اعتقلت القوات التركية، 9 قياديين ومسؤوليين من تنظيم داعش، في مدينة الباب شمال سوريا، عبر تنفيذ عملية خاصة، اعتبرتها السلطات التركية، نقلة نوعية، ونقطة تحول ضد التنظيم داخل الأراضي السورية.

وزارة الداخلية التركية، التي تعلن لأول مرة عن تنفيذ عملية من هذا النوع، قالت إن عناصر داعش الذين تم اعتقالهم داخل الأراضي السورية، تم إحضارهم إلى تركيا.

وبينت السلطات التركية، أن العملية الخاصة تم تنسيقها ومتابعتها من قبل قيادة قوات الدرك في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأشارت، إلى أن المجموعة التي تم اعتقالها، كانت مسؤولة تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات، في مدينة الباب وداخل الأراضي التركية.

وقالت السلطات التركية: "إن المجموعة التي تم اعتقالها، تضم 9 قياديين ومسؤوليين، في "داعش"، قدموا تدريبات لعناصر التنظيم، على المستوى الاستخباري والأمني، وتحضير العبوات الناسفة، وتنفيذ الإغتيالات والهجمات الانتحارية.

واستهدفت العملية، في منطقة الباب، ما يسمى "وحدة عمل محافظة دمشق"، التابعة لداعش، حيث تم العثور خلال عمليات التفتيش على كمية كبيرة من المواد الرقمية/التكنولوجية، والأسلحة.

وأوضحت السلطات، أنها اعتقلت ما يسمى في داعش بالأمير الشرعي في التنظيم لمنطقة مداوة في دمشق، مساعد الإرهابي الملقب بـ"أبو مصعب"، كما تم اعتقال وضابطي لوجستيات، وضابط مسؤول عن عمليات اغتيال (إعدام) بالتنظيم، وموظف واحد في الشؤون المالية.