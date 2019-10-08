القوات الجنوبية تتقدم على حساب الحوثيين في "الضالع"

تمكنت القوات الجنوبية اليمنية، اليوم الثلاثاء، من تحقيق تقدم ميداني في مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن

وذكر الناطق باسم القوات الجنوبية المشتركة، ماجد الشعيبي، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن القوات الجنوبية المشتركة أحكمت سيطرتها على بلدة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب هجوم واسع على مواقع "أنصار الله".

ولفت الشعيبي إلى أن التقدم الميداني يأتي بعد تمكن تلك القوات من تحرير منطقة الزبيريات والمناطق المجاورة، وخاصة موقع الذاري المطل على قرية ذيبان، والتقدم صوب مواقع تبة القراميد في باب غلق، مشيرا إلى أن هذه القوات ستتوجه بعد تمكنها من السيطرة على الفاخر إلى تحرير وتأمين مناطق محافظة إب وسط اليمن، المتاخمة للضالع.