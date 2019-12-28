القوات الجوية الامريكية توقع عقدا ضخما لصنع صواريخ "أرض-أرض"

وقعت القوات الجوية الأمريكية عقدا مع شركة "Raytheon" بقيمة 768 مليون دولار لصنع صواريخ "أرض- أرض" من طراز "AMRAAМ"، للولايات المتحدة و22 من حلفائها.

وأوضح البنتاغون أن نصف قيمة الصفقة ستغطيها مبيعات السلاح إلى حلفاء الولايات المتحدة، ومن بينهم السعودية وبولندا وتركيا.

وتعتبر شركة "Raytheon" واحدا من أكبر المجمعات للصناعات العسكرية الأمريكية، وهي أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن مجمع "بوينغ" فاز في وقت سابق بعقد قيمته أكثر من 250 مليون دولار، وذلك كجزء من صفقة أكبر في إطار تطوير وصيانة مجمع الدفاع الصاروخي الاستراتيجي للولايات المتحدة.